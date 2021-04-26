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Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия до конца мая завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилова на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

По его словам, правительство РФ "в считанные дни" представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание.

"Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор", - отметил представитель МИД РФ.

По его словам, пока же все идет к развалу договора.

"Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая", - сказал он.

Гаврилов посетовал на стремление группы государств во главе с США возложить на Россию ответственность за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН, "будто и не было выхода из него американской стороны".

Он напомнил, что недавно Россия предлагала схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе ,которая "была отвергнута государствами, для которых безразлична судьба ДОН".

"В свою очередь, у нас сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по ДОН", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 страны. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из ДОН. В январе 2021 года российский МИД объявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон.

Россия ДОН

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