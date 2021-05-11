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Из казанской школы, где произошла стрельба, эвакуировали детей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Детей из 175-й школы в Казани, где произошло ЧП, эвакуировали, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В гимназии №175 часть детей эвакуированы. Дети находятся в детских садах №181 и №40. Там работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности. Входы в учебные заведения города ограничены.

Ранее сообщалось, что утром во вторник произошла стрельба в казанской школе №175. По информации источника, погибли девять человек. Собеседник "Интерфакса" также сообщил, что силовики задержали стрелявшего - 17-летнего подростка.

По словам источника, напавших на школу могло быть двое, второй злоумышленник может находиться в здании учебного заведения.

На место происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Стрельба в казанской школе

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Казань Татарстан

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