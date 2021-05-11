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Президент Татарстана выехал в 175-ю школу после стрельбы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился в район чрезвычайного происшествия в 175-й школе в Казани, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Утром 11 мая в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. По данным информированного источника "Интерфакса", убиты восемь детей и один учитель. Стрелявших, вероятно, было двое. Одного из них силовики заблокировали на четвертом этаже и пытаются задержать, сказал собеседник агентства.

Также неофициально сообщалось, что уже задержан 17-летний подросток.

Корреспондент "Интерфакса" передает с места событий, что здание школы оцепили бойцы Росгвардии, группа вооруженных бойцов выдвинулась к зданию. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции.

Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж.

Казань Татарстан Рустам Минниханов Росгвардия

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