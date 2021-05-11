Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обезвредили второго стрелявшего в казанской школе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что силовики задержали 17-летнего подростка, устроившего стрельбу в казанской школе.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила агентству, что сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного, напавшего на школу в Казани.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - сказала Волк журналистам.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Введен режим КТО", - сообщила она.

По последним данным от информированного источника "Интерфакса", жертвами стрельбы в казанской школе стали 11 человек, двум десяткам пострадавших понадобилась помощь медиков.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место ЧП, заявил, что в результате стрельбы в казанской гимназии погибли семеро детей, еще 16 пострадали.

О стрельбе в казанской школе стало известно утром во вторник.