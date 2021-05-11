Два дома в Казани проверяют после стрельбы в школе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы ведут проверки в двух домах в Казани после стрельбы в школе №175, в результате которой, по последним данным, восемь человек погибли и более двадцати пострадали, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе Советского района Казани.

Ранее местные телеграм-каналы распространили информацию, что в доме, где, по их информации, был прописан задержанный на месте трагедии 19-летний юноша, якобы произошел взрыв.

"Проверяли и были эвакуированы люди по двум адресам - улица Глушко, дом 22 и улица Туганлык, дом 10. По первому адресу проверка завершилась. По второму - проверка еще идет", - сказал собеседник агентства.

Во вторник было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. По данным мэрии Казани, погибли семеро детей и учительница. В пресс-службе главы республики уточнили, что еще 18 школьников доставлены в больницу, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

На месте трагедии задержан 19-летний молодой человек. По данным депутата Александра Хинштейна, разрешение на хранение огнестрельного оружия стрелок получил в конце апреля. Он сообщил, охрана в школе отсутствовала.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил журналистам, что у 19-летнего задержанного пособников не было. Источник сообщал "Интерфаксу", что напавшего проверят на вменяемость.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

В городе введен режим контртеррористической операции. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.