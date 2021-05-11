Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве восьми человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев получил разрешение хранить огнестрельное оружие 28 апреля, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он уточнил, что речь идет о гладкоствольном ружье Hatsan escort PS.

Хинштейн с октября 2016 года по сентябрь 2018 года был советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Росгвардия выдает разрешения на хранение оружия.

Он также сообщил, что в школе не было охраны, а была только тревожная кнопка, поэтому первыми на место событий прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Президент Владимир Путин уже поручил Золотову срочно разработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Стрельба в гимназии произошла 11 мая утром. По предварительным данным, погибли семь школьников и одна учительница, также есть раненые. Подозреваемый задержан. Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, он действовал в одиночку. Информация источника о втором участнике нападения, который был заблокирован на 4 этаже школы и затем нейтрализован, официально не подтвердилась.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В СКР только сообщили, что по делу задержан житель Казани 2001 года рождения.

По версии следствия, вооруженный совершеннолетний молодой человек устроил стрельбу в школе. Число погибших и пострадавших в СК не назвали. Расследованием займется Главное следственное управление центрального аппарата СКР.