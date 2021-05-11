Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Казани во вторник было совершено вооруженное нападение на школу №175. В результате стрельбы, по последним данным, погибли восемь человек, среди них семеро детей и учительница. Ранения получил 21 человек.

Задержан подозреваемый - 19-летний Ильназ Галявиев. Источник сообщал, что у него мог быть сообщник, а также заявлял о его нейтрализации в здании школы, однако позднее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил телеканалу "Россия 24", что злоумышленник действовал в одиночку.

В Казани введен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 12 мая в республике объявлено днем траура.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко вылетают в Казань в связи с трагедией. Кроме того, к вылету готовится самолет МЧС с медиками и оборудованием для эвакуации пострадавших.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, Галявиев получил разрешение на огнестрельное оружие 28 апреля, у него было гладкоствольное ружье Hatsan escort PS. По данным депутата, в школе не было охраны.

В свете трагедии президент РФ Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. В Кремле отметили, что в качестве охотничьего оружия иногда регистрируются виды вооружения, которые в некоторых странах используются как боевые.