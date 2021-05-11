Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при стрельбе в школе №175 Казани (Татарстан) увеличилось до восьми человек, сообщила мэрия города в своем официальном аккаунте в инстаграме.

"Стало известно, что погибла еще одна учительница (итого 8 человек, из которых семеро - дети). И еще четыре пострадавших к изначальным цифрам (сейчас их 20). Соболезнуем утрате, это страшная трагедия", - говорится в публикации мэрии в сторис.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил о семи погибших в результате нападения на школу в Казани и 16 пострадавших. Президент Татарстана Рустам Минниханов также заявил о семи жертвах среди детей.

12 мая объявлено днем траура.

Как сообщалось, во вторник было совершено нападение на гимназию №175 в Казани. Источник сообщал о двоих нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

Стрельба в казанской школе

9
Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
НАК Казань

Новости по теме

Новости

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

Нападения в школах

Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

Нападения в школах

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

Из казанской школы, где произошла стрельба, эвакуировали детей

Нападения в школах

Источник допустил, что напавших на школу в Казани может быть двое

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');