Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при стрельбе в школе №175 Казани (Татарстан) увеличилось до восьми человек, сообщила мэрия города в своем официальном аккаунте в инстаграме.

"Стало известно, что погибла еще одна учительница (итого 8 человек, из которых семеро - дети). И еще четыре пострадавших к изначальным цифрам (сейчас их 20). Соболезнуем утрате, это страшная трагедия", - говорится в публикации мэрии в сторис.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил о семи погибших в результате нападения на школу в Казани и 16 пострадавших. Президент Татарстана Рустам Минниханов также заявил о семи жертвах среди детей.

12 мая объявлено днем траура.

Как сообщалось, во вторник было совершено нападение на гимназию №175 в Казани. Источник сообщал о двоих нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.