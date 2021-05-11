Меры безопасности усилят в школах Поволжья после трагедии в Казани

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти регионов Поволжья инициировали масштабные проверки мер безопасности во всех учебных заведениях после нападения со стрельбой на школу в Казани. Главы регионов проводят срочные совещания, предлагают Татарстану помощь и выражают соболезнования родным погибших и пострадавших.

Пресс-служба губернатора Самарской области сообщает, что проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и средних специальных учебных заведениях региона, а также учреждениях дополнительного образования.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области в связи с трагедией в Казани", - говорится в сообщении. Также глава региона выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

"Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека... Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния", - цитирует Азарова пресс-служба.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики после ЧП в казанской гимназии, сообщила его пресс-служба во вторник. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и предложил любую помощь пострадавшим, в том числе, пройти реабилитацию в санаториях Башкирии.

В школах Нижегородской области по поручению губернатора региона также усилят меры безопасности после ЧП в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. "Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях. Прошу подключиться и правоохранительные органы", - привели в пресс-службе слова главы области Глеба Никитина.

По его мнению, "огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактическая и воспитательная работа".

Никитин также выразил соболезнования в связи со случившимся.

Направил слова соболезнования главе Татарстана и губернатор Оренбургской области Денис Паслер, проинформировала пресс-служба областного правительства.

В Оренбургской области уже начались централизованные проверки школ и вузов. "Мы проверяем безопасность всех образовательных учреждений. Заранее просим родителей и учеников прощения в связи с возможными неудобствами", - сказал собеседник агентства.

В Саратовской области также будут усилены меры безопаности.

"Губернатор Валерий Радаев поставил задачу перед зампредом по социальной сфере Романом Грибовым усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Саратовской области в связи с трагическими событиями в Казани", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Нина Попова.

В Удмуртии уделят особое внимание пропускному режиму в образовательных учреждениях, сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на онлайн-совещании с главой региона Александром Бречаловым. По ее словам, также проверят работоспособность камер видеонаблюдения, "тревожных кнопок" и проводной телефонной связи. Каждые три часа будут проводиться обходы зданий для выявления посторонних предметов.

Также усиливаются меры безопасности и в общеобразовательных учреждениях Пермского края.

"По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина даны указания усилить режим охраны в образовательных организациях Пермского края. В ближайшее время будут проведены массовые проверки безопасности в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства образования.

В пресс-службе правительства Ульяновской области "Интерфаксу" сообщили, что во вторник днем будет созвано срочное совещание после ЧП в Казани. "Врио губернатора Алексей Русских проведет срочное совещание с представителями правоохранительных органов и министерства образования, где будет обсуждаться усиление мер в образовательных учреждениях региона",- сказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Пензенской области "Интерфаксу" сообщили, что в регионе 12 мая выходной, однако в этот день будет собрано экстренное совещание, на котором будут обсуждаться меры по усилению безопасности.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе N 175 в Казани. Погибли восемь человек, пострадали 18 детей и трое взрослых.