В правительстве Татарстана одобрили действия сотрудников школы №175

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Казани на заседаниях различных штабов после стрельбы в гимназии № 175 действия школы и учителей были оценены как правильные, сообщила на брифинге вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, в свою очередь, отметил, что у школы был паспорт безопасности с планом действий всех сотрудников и планом эвакуации, и в целом этот план сработал.

"Что касается действий педагогического коллектива данной школы, мы можем оценить только положительно, потому что школа имела паспорт безопасности. В этом паспорте прописывается действие сотрудников, администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. В целом, вся система - она сработала, - сказал министр. - Действия охраны, действия директора, педагогического коллектива оценивают положительно. Тот план действий, который прописан в паспорте безопасности, он был выполнен".

По его словам, здание было оснащено системой речевого оповещения при эвакуации, системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, кнопкой тревожного вызова полиции, металлодетекторами, также вокруг школы есть забор.

Школу охраняла вахтер.

"У нас есть разные формы охраны. Есть дневная охрана, есть ночная охрана. (...) Что касается дневной охраны. Там охрана была в виде вахтера. Она успела нажать на тревожную кнопку, и были вызваны все структуры. (...) Поэтому сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем", - сказал Хадиуллин.

11 мая депутат Госдумы Александр Хинштейн, бывший советник директора Росгвардии, сообщил, что в школе, где случилась стрельба, не было охраны, а была только тревожная кнопка, которую успели нажать.

Вскоре пресс-службе мэрии Казани, ссылаясь на замдиректора школы Галину Ухванову, объяснили, что днем в школе дежурит вахтер. В этом и прошлом году денег с родителей на охрану не собирали, а до пандемии в школе работали сотрудники ЧОПа. После этих разъяснений Хинштейн написал в Telegram, что именно вахтерша "первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию".

Стрельбу в гимназии устроил 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе две учительницы. На утро 12 мая в больницах были 23 пострадавших, в том числе трое взрослых. Восьмерых раненых МЧС планирует перевезти на лечение в Москву.