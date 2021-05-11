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Устроивший стрельбу в казанской школе владел оружием законно

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что молодой человек, устроивший стрельбу в казанской школе, владел оружием на законных основаниях и имел все необходимые документы.

По словам Грибакина, стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, первыми прибывшие на место стрельбы, они передали нападавшего полиции.

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Ранее депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщал, что стрелявший получил гладкоствольное ружье Hatsan escort PS на законных основаниях в конце апреля.

Стрельба в школе

Утром во вторник в школе N175 Казани произошла стрельба. По данным мэрии города, погибли семеро детей и учительница. На месте трагедии был задержан 19-летний молодой человек.

18 школьников пострадавших школьников были доставлены в больницу, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших трое взрослых.

Стрельба в казанской школе

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Росгвардия Казань

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