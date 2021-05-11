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Устроившего стрельбу в казанской школе отчислили из колледжа в апреле

Его вспоминают как "тихого и неконфликтного студента"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Молодой человек, задержанный на месте стрельбы в школе №175 в Казани, обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), но был отчислен в апреле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учебного заведения.

"Ильназ Галявиев являлся студентом 4 курса Колледжа ТИСБИ. В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "за время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом". "Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям", - отметил представитель вуза.

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"Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен", - добавил сотрудник пресс-службы.

Между тем, в одном из татарстанских телеграм-каналов появилось видео с предполагаемым преступником, напавшим на школу в Казани.

На видео запечатлен молодой человек без рубашки, лежащий на скамье за решеткой. Он говорит, что "начал ненавидеть всех", а также нецензурно выражается.

"Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. (...). Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и еще больше стал ненавидеть", - сказал он.

Стрельба в казанской школе

Ранее сообщалось, что утром во вторник в школе N175 Казани началась стрельба. По данным мэрии города, погибли семеро детей и учительница.

Еще 18 школьников доставлены в больницу, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших трое взрослых.

На месте трагедии был задержан 19-летний молодой человек.

Депутат Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале, что "разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии: 28 апреля".

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил журналистам, что у 19-летнего задержанного пособников не было.

Источник сообщал "Интерфаксу", что напавшего проверят на вменяемость.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Казань Татарстан Ильназ Галявиев

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