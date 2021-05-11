В Казани отменили введенный из-за стрельбы в школе режим КТО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Введенный из-за трагедии в школе №175 Казани правовой режим контртеррористической операции (КТО) отменен, сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану.

Правовой режим КТО отменен с 14:30 по московскому времени 11 мая, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе КТО была установлена личность террориста, стрелявшего из огнестрельного оружия, он был задержан, при нем обнаружено охотничье ружье и патроны к нему.

"В настоящее время угроза жизни и здоровью граждан ликвидирована, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет", - говорится в сообщении.

О введении режима КТО в Казани ранее во вторник объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стрельбу в казанской школе во вторник устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который в конце апреля получил разрешение на хранение оружия. По данным источника, у него было такое же гладкоствольное ружье, как и у 18-летнего Владислава Рослякова, который в 2018 году напал на колледж в Керчи, убил 20 человек и покончил с собой.

По последним данным, число жертв трагедии в Казани выросло до девяти (семь детей и двое взрослых). Об этом сообщил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.