Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 на "перехват" над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии, сообщили в пресс-службе Северного флота во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в пресс-службе.

После разворота иностранного самолета от границы РФ МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства" - заявили российские военные, добавив, что нарушения госграницы РФ не было допущено.

19 апреля российские военные сообщали о вылете перехватчика МиГ-31 для сопровождения самолетов ВВС США и Норвегии над акваторией Баренцева моря.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".