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Норвежские истребители сопроводили два российских Ту-160

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-16 для сопровождения российских ракетоносцев Ту-160, которые совершили многочасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - заявили российские военные.

Ведомство сообщило, что продолжительность полета двух Ту-160 составила более 7 часов.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Норвегия Баренцево море Норвежское море

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