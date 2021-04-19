Российский МиГ-31 сопроводил военные самолеты США и Норвегии на фоне учений Северного флота

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 на "перехват" над Баренцевым морем патрульных самолетов ВМС США и ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в понедельник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные.

Ранее в понедельник Северный флот РФ сообщил о начале крупных учений в Арктике.