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Российский Су-30 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-30 для сопровождения над Черным морем трех военных самолетов Франции, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сообщил флот.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили российские военные.

10 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что российские истребители Су-27 вылетали для сопровождения над Черным морем самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции.

Су-30 Черное море

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