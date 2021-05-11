Жители Казани несут цветы к школе, где из-за стрельбы погибли дети

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Жители Казани организовали стихийный мемориал у школы N175 в Казани, где во вторник были убиты девять человек, передал корреспондент "Интерфакса".

Жители несут цветы и детские игрушки и складывают их у тротуарного ограждения неподалеку от учебного заведения. Сама территория школы все еще оцеплена силовиками.

У школы в Казани организован стихийный мемориал, люди возлагают цветы.



Фото: Леонид Спирин, для "Новой" pic.twitter.com/yyiHcm8Ows — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 11, 2021

В свою очередь мама ученика младших классов рассказала журналистам, что, когда началась стрельба, их учитель с детьми закрылись в классе. Они переждали стрельбу, а когда из здания вывели раненых, учительница вывела и малышей.

Мама ученика также сообщила, что до трагедии доступ родителей в школу был ограничен. "Родителей вообще не пускали, даже элементарно убраться было проблематично. Только с разрешения руководителя мы приходили убраться в классе", - сказала женщина журналистам.

Во вторник в школе 175 в Казани произошла стрельба. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, погибли девять человек: семь детей, учитель и женщина-работник школы.

В данный момент 18 школьников находятся в больнице, среди них есть дети с огнестрельными ранениями и переломами. Также в больницах находятся трое взрослых с огнестрельными ранениями.

По словам Минниханова, у 19-летнего задержанного пособников не было. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.