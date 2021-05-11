Число жертв стрельбы в Казани достигло девяти

Девятая погибшая - сотрудница школы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число жертв трагедии в Казани выросло до девяти, сообщил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину-работника", - сказал глава региона.

По словам Минниханова, 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

Ранее сообщалось, что погибли восемь человек.

Стрельбу в казанской школе во вторник устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который в конце апреля получил разрешение на хранение оружия. По данным источника, у него было такое же гладкоствольное ружье, как и у 18-летнего Владислава Рослякова, который в 2018 году напал на колледж в Керчи, убил 20 человек и покончил с собой.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.