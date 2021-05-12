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Число госпитализированных после стрельбы в Казани возросло до 23

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду.

"Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное", - сказала Фазлеева.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей, а также учительница и сотрудница школы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Ранее сообщалось, что 18 пострадавших детей находятся в детской республиканской больнице в Казани, шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, восемь детей получили пулевые ранения. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Татарстан Лейла Фазлеева Казань

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