В открытый доступ попал список проблемных подростков Заполярья

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области после стрельбы в казанской школе составили список проблемных подростков, перечень попал в открытый доступ, заявил министр информационной политики региона Александр Беляев.

"После трагедии в Татарстане было проведено совещание с представителями силовых ведомств, на котором было принято решение об актуализации сведений. Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы", - сообщил чиновник.

11 мая в региональных телеграм-каналах было опубликовано письмо директорам учебных заведений за подписью министра образования области Ольги Дзюбы. Она потребовала, чтобы до 18 часов 11 мая они внели в таблицу, размещенную в облачном хранилище, данные о проблемных подростках. Из письма следует, что ее интересовали учащиеся, а также выпускники 2018-2020 годов, проявлявшие немотивированную агрессию или склонность к суициду, высказывавшие угрозы, пытавшиеся пронести в школу оружие, а также те, кого подозревали в подготовке к насильственным действиям.

Авторы телеграм-каналов обнаружили, что ссылка на таблицу, опубликованная в письме, не защищена, и персональные данные детей оказались в открытом доступе. В список попали в том числе и те, кто регулярно пьет энергетические напитки, нецензурно ругается или "состоит в группе Нaвaльного".

11 мая в Казани бывший выпусник гимназии №175 Ильназ Галявиев, отчисленный в апреле из колледжа, принес в школу дробовик и устроил стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 были ранены. Галявиева задержали. Минпросвещения рекомендовало всем школам России усилить меры безопасности.