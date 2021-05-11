Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, это поручение было дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - пояснил представитель Кремля.

Во вторник произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Источник сообщал о двоих нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место происшествия, заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

Мэрия Казани в своем официальном аккаунте в инстаграме сообщила, что погибли восемь человек и 20 пострадали. Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил о семи погибших в результате нападения на школу и 16 пострадавших. Минниханов сообщил о гибели семи человек.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что подозреваемый в убийстве совершеннолетний получил разрешение хранить гладкоствольное ружье Hatsan escort PS 28 апреля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства учеников в казанской гимназии №175.

Стрельба в казанской школе

9
Владимир Путин Казань Татарстан Росгвардия

Новости по теме

Новости
Нападения в школах

В школах Казани и Керчи стреляли из ружей одной и той же модели

Нападения в школах

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу
Нападения в школах

Нападавший в казанской школе был один

Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Депутаты предложили запретить адвокатам проносить в колонию телефоны

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

Нападения в школах

Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');