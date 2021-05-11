Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, это поручение было дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - пояснил представитель Кремля.

Во вторник произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Источник сообщал о двоих нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место происшествия, заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

Мэрия Казани в своем официальном аккаунте в инстаграме сообщила, что погибли восемь человек и 20 пострадали. Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил о семи погибших в результате нападения на школу и 16 пострадавших. Минниханов сообщил о гибели семи человек.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что подозреваемый в убийстве совершеннолетний получил разрешение хранить гладкоствольное ружье Hatsan escort PS 28 апреля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства учеников в казанской гимназии №175.