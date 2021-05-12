На Евгения Ройзмана составили 3 протокола после несогласованных акций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили три административных протокола в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, ему вменяют организацию двух несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также участие в одной из них, сообщила его защитник Юлия Федотова.

"Организацию вменяют за те мероприятия, в которых Евгений Ройзман участвовал, то есть за организацию митингов 31 января и 21 апреля. Третий протокол составлен по ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ. Это участие в публичном мероприятии 21 апреля", - сказала она журналистам.

В пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга "Интерфаксу" в свою очередь сообщили, что в суд уже поступили два протокола в отношении Ройзмана по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и один по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

Ранее сообщалось, что 13 мая мировой суд в Екатеринбурге рассмотрит административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации. В марте сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга, в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы". Позже задержанных отпустили из полиции, составив административные протоколы по ст.20.33 КоАП РФ.

26 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тыс. рублей (по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение.

Кроме того, экс-мэр Екатеринбурга участвовал в несогласованной акции в поддержку Навального, которая проходила в городе 21 апреля.