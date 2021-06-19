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Медведев предложил выделить до 70 млрд руб. на прогнозирование эпидемий в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Выделить из бюджета до 70 млрд рублей для формирования системы проектирования эпидемиологических моделей и создания вакцин предложил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

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"Мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства - до 70 млрд рублей - на проектирование эпидемиологических моделей, создание лабораторной инфраструктуры для своевременного обнаружения опасных вирусов и обеспечения ученых данными для скорейшего создания вакцин", - сказал он, выступая на съезде партии в субботу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для защиты от эпидемиологических угроз в РФ будет реализован проект "Санитарный щит".

В субботу оперштаб сообщил, что еще 17 906 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Умерли от инфекции 466 человек. Выздоровели 10 684 пациента.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Медведев Коронавирус Санитарный щит

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