Медведев предложил выделить до 70 млрд руб. на прогнозирование эпидемий в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Выделить из бюджета до 70 млрд рублей для формирования системы проектирования эпидемиологических моделей и создания вакцин предложил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

"Мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства - до 70 млрд рублей - на проектирование эпидемиологических моделей, создание лабораторной инфраструктуры для своевременного обнаружения опасных вирусов и обеспечения ученых данными для скорейшего создания вакцин", - сказал он, выступая на съезде партии в субботу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для защиты от эпидемиологических угроз в РФ будет реализован проект "Санитарный щит".

В субботу оперштаб сообщил, что еще 17 906 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Умерли от инфекции 466 человек. Выздоровели 10 684 пациента.