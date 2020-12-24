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Госдума приняла закон о биологической безопасности

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума на заседании в четверг приняла во втором и третьем, итоговом чтении правительственный закон о мерах государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ.

Документ (850485-7) закрепляет в российском законодательстве понятийный аппарат, связанный с биологической безопасностью, основы государственной политики в сфере ее обеспечения и полномочия государства по защите населения и окружающей среды от биологических угроз и их предотвращению, мониторингу биологических рисков.

Так, законопроектом предусмотрено создание государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности, в том числе для мониторинга разработок в области биологии, а также продукции, созданной с использованием генно-инженерных технологий и синтетической биологии.

Для исключения бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов законопроектом вводится учет их производства, потребления и перемещения через границу РФ, а также отпуск антимикробных лекарственных и ветеринарных препаратов по рецепту.

Кроме того, документом предусмотрены меры для предупреждения и предотвращения террористических актов и диверсий с использованием патогенных биологических агентов (патогенов) и иных преднамеренных биологических угроз.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре 2019 года.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль пояснил журналистам, что документ направлен на формирование в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз.

"На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов (...), мы должны быть уверены, что защищены от всего этого", - сказал депутат.

Госдума Леонид Огуль

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