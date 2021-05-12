Мишустин заявил, что компании не должны возмещать ущерб экологии за счет граждан

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он выступил перед депутатами с годовым отчетом.

"После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и первые лица", - сказал глава правительства.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (структура "Норникеля") под Норильском из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара, из которого вылилось больше 20 000 тонн солярки. Нефтепродукты попали в водоемы. Из-за разлива топлива в Норильске была объявлена ЧС федерального уровня. Были возбуждены уголовные дела.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,2 млрд рублей компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.