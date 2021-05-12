Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Мишустин заявил, что компании не должны возмещать ущерб экологии за счет граждан

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он выступил перед депутатами с годовым отчетом.

"После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и первые лица", - сказал глава правительства.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (структура "Норникеля") под Норильском из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара, из которого вылилось больше 20 000 тонн солярки. Нефтепродукты попали в водоемы. Из-за разлива топлива в Норильске была объявлена ЧС федерального уровня. Были возбуждены уголовные дела.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,2 млрд рублей компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Разлив топлива в Норильске

10
Михаил Мишустин Госдума Норильск ТЭЦ-3 Норникель

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. случаев коронавируса

Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Нападения в школах

Число госпитализированных после стрельбы в Казани возросло до 23

РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций

РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Пандемия коронавируса

Мишустин понадеялся на перелом ситуации с COVID-19 в этом году

Операторы связи получат трехмесячную отсрочку регистрации М2М SIM-карт

Операторы связи получат трехмесячную отсрочку регистрации М2М SIM-карт

На Евгения Ройзмана составили 3 протокола после несогласованных акций

Дело 20-летней давности об убийстве женщины раскрыто в Иркутске

Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете после трагедии в Казани

Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете после трагедии в Казани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');