На Таймыре у "дочки" Норникеля произошла утечка дизельного топлива

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в городе Дудинка произошла утечка дизельного топлива из резервуара АО "Таймырская топливная компания" (входит в "Норникель"), сообщили в краевом управлении МЧС.

"Поступило сообщение о том, что на территории "Таймырской топливной компании" происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тысяч кубометров. На момент сообщения произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Утечка произошла под дном резервуара, который стоит на сваях. Сейчас под этим местом поставили желоб для сбора топлива, место разлива обработали сорбентом, из протекшего резервуара солярку начали перекачивать в резервные емкости.

Пресс-служба "Норникеля" сообщает, что компания на месте разлива развернула боны, на объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба.

29 мая 2020 года на территории хранилища аварийного дизтоплива норильской ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (структура "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара, из которого вылилось больше 20 000 тонн солярки. Нефтепродукты попали в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Амбарная впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Из-за разлива топлива в Норильске была объявлена ЧС федерального уровня. Были возбуждены уголовные дела.