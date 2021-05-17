Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:56Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

На Таймыре у "дочки" Норникеля произошла утечка дизельного топлива

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в городе Дудинка произошла утечка дизельного топлива из резервуара АО "Таймырская топливная компания" (входит в "Норникель"), сообщили в краевом управлении МЧС.

"Поступило сообщение о том, что на территории "Таймырской топливной компании" происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тысяч кубометров. На момент сообщения произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Утечка произошла под дном резервуара, который стоит на сваях. Сейчас под этим местом поставили желоб для сбора топлива, место разлива обработали сорбентом, из протекшего резервуара солярку начали перекачивать в резервные емкости.

Пресс-служба "Норникеля" сообщает, что компания на месте разлива развернула боны, на объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба.

29 мая 2020 года на территории хранилища аварийного дизтоплива норильской ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (структура "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара, из которого вылилось больше 20 000 тонн солярки. Нефтепродукты попали в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Амбарная впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Из-за разлива топлива в Норильске была объявлена ЧС федерального уровня. Были возбуждены уголовные дела.

Норникель Таймырская топливная компания МЧС Красноярский край Дудинка

Новости по теме

Новости

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Пандемия коронавируса

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

"Известия" узнали о предложении Голиковой расширить применение маткапитала

Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Суд арестовал очередного участника банды Басаева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');