В Москве раскрыли группу, подделавшую документы для 10 тысяч мигрантов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы выходцев из средней Азии, занимавшихся подделкой документов для мигрантов, задержаны восемь человек, сообщает во вторник пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

Злоумышленники создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей для организации незаконного въезда иностранцев в Московский регион и проживания на его территории. Прекращена работа двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы.

По данным спецслужбы, с 2015 года участникам преступной группы удалось "легализовать" более десяти тысяч нелегальных мигрантов.