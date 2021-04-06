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В Ярославле осуждены организаторы незаконного въезда в РФ более 400 филиппинцев

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Ярославле приговорил к различным срокам заключения семерых участников преступной группы, занимавшихся организацией нелегального въезда в Россию более 400 граждан Филиппин, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, группа действовала на территории Московского региона и Ярославской области в 2019 году.

"С использованием поддельных документов от имени фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на территории России, за денежное вознаграждение они намеревались осуществить незаконный въезд и пребывание на территории РФ более 400 граждан республики Филиппины под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов в организации, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность", - сказали в ЦОС.

С каждого иностранца они получали плату размере $3500.

Дзержинский суд Ярославля приговорил шестерых россиян и одного иностранного гражданина к колонии общего режима на сроки от 1 года и 3 месяцев до 2 лет. Они признаны виновными в организации незаконной миграции и были заключены под стражу в зале суда.

Суд учел, что фигуранты дела полностью признали вину, дали исчерпывающие показания и в полном объеме исполнили условия заключенного с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснили в ФСБ.

Ярославль Филиппины

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