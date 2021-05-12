Володин призвал оптимизировать зарплаты в институтах развития

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительству следует оптимизировать зарплаты в институтах развития, приведя их в соответствие с доходами сотрудников кабинета министров, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается институтов развития, там зачастую заработная плата больше, чем в любой бизнес-структуре, и хотелось бы, чтобы здесь тоже мы не оставались один на один, объясняя, почему, за что", - сказал Володин в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

По мнению спикера нижней палаты парламента, нужно сделать так, чтобы зарплата в институтах развития, с одной стороны, была "более объективная", а с другой стороны - чтобы она соответствовала доходам сотрудников правительства РФ.

Володин отметил, что зарплата рядовых работников российского кабмина по сравнению с сотрудниками институтов развития не велика, "но они, наверное, не менее значимые проблемы решают".

"Правительству депутаты полностью дают поддержку в этом вопросе с тем, чтобы как-то по совести это было тоже оценено и, соответственно, все эти вопросы дальше уже у нас не обсуждались, потому что обсуждается эта тема не очень приятно", - добавил Володин.

В свою очередь премьер согласился проработать данный вопрос. "Принято", - ответил Мишустин на предложение председателя Госдумы.

По его словам, правительство уже приступило к оптимизации заработных плат сотрудников российских институтов развития.

"Мы существенно сократили размеры заработных плат и увязали зарплаты, в том числе и премиальные доходы людей, которые работают в институтах развития, с результатами их деятельности", - сказал Мишустин.

Также правительством был проведен анализ влияния работы институтов на достижение поставленных президентом РФ национальных целей, введена система KPI.

"Порядка шести институтов развития в этом году было сокращено, около 11 передано под управление корпорации ВЭБ, и мы разделили функции, которые были иногда смешаны - функции федерального органа исполнительной власти, функции госкомпании, функции коммерческие, произошло четкое разделение этого", - отметил Мишустин.