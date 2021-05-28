Эксперт заявил, что популяризация строительных профессий может предотвратить дефицит кадров в РФ

Для трудовых мигрантов также необходимо создать приемлемые условия работы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проблему нехватки рабочих в строительной отрасли и ЖКХ поможет решить популяризация соответствующих профессий среди граждан РФ, при этом необходимо создать приемлемые условия труда и для иностранных рабочих, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Необходима популяризация профессий в сферах строительства, архитектуры и ЖКХ, повышение их престижности среди россиян, стимулирование граждан к выбору этих профессий", - сказал Степашин в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он напомнил, что в России "традиционно недостаток кадров в строительстве восполнялся за счет трудовых мигрантов".

"Их отток из-за пандемии и временного закрытия границ крайне осложнил проблему. В строительных и сельскохозяйственных организациях доля иностранных рабочих иногда доходит до 60%. Сейчас дефицит кадров в строительной отрасли - около 1,2 млн человек, из них около 300 тыс. человек - иностранные рабочие", - уточнил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По его мнению, "необходимо создать условия, чтобы приехавшие иностранные рабочие трудились именно на стройках, а не переходили в другие, более привлекательные, в том числе в экономическом плане, сферы".

"Эксперты предлагают разные варианты ограничений для сохранения трудовых мигрантов на стройках: целевое закрепление иностранных специалистов, привлекаемых в стройкомплекс, вплоть до установления серьезных штрафов для нарушителей", - отметил Степашин.

"Конечно, до уровня "рабовладельческого права" опускаться нельзя, все-таки живем уже в рыночной экономике. Однако на временной основе, в период ограничений из-за коронавируса, такой подход заслуживает внимания и дополнительной проработки", - заявил эксперт в беседе с изданием.