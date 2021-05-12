Патрушев сообщил о предотвращении в 2020 году теракта в ТЦ в Мурманске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спецслужбы и правоохранительные органы в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Других подробностей предотвращенного теракта он не привел.

"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.