Приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне" перенесли из-за карантина в СИЗО

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Запланированное на вторник оглашение приговора фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" перенесено из-за карантина в следственном изоляторе, где содержится несколько подсудимых, сообщили "Интерфаксу" в суде Заводского района города Кемерово.

"Оглашение приговора не состоится из-за карантина в СИЗО, новая дата будет известна позднее", - сказал представитель суда.

В пресс-службе главка ФСИН по Кузбассу агентству сообщили, что несколько недель назад в СИЗО N1 города Кемерово было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, в связи с чем спецучреждение было закрыто на карантин. "Сейчас идет контрольный забор анализов на тот случай, если есть бессимптомные случаи. Решается вопрос о снятии ограничений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новых заключенных временно размещают в других СИЗО региона.

Во вторник экс-гендиректору компании-собственника "Зимней вишни" Юлии Богдановой, пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, охраннику сгоревшего торгового центра Сергею Антюшину и электромонтеру Александру Никитину должны были вынести приговор по делу о пожаре в ТРЦ. Подсудимым вменяется халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также нарушение требований пожарной безопасности. Богданова и Антюшин содержатся в СИЗО, Генин, Бурсин и Никитин находятся под запретом определенных действий.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, в воскресенье. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.