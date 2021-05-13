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Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года
Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России до конца 2021 года будет создана и начнет работу госкомпания для экспорта леса, ее модель разработают в течение месяца, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы должны создать госкомпанию, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории РФ запрещен", - отметил он.

По его словам, изменение условий работы лесной отрасли, в том числе с усилением глубокой переработки древесины, не должно привести к сокращению рабочих мест в отрасли.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесов и пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. В частности, он потребовал с 1 января 2022 года полностью запретить экспорт необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

В феврале 2021 года Трутнев сообщил об идее правительства создать госкомпанию с исключительным правом на экспорт леса. Он объяснял тогда, что если в 2022 году будет прекращен экспорт круглого леса, на Дальнем Востоке около 34 тысяч человек останутся без работы.

Юрий Трутнев правительство ДФО Владимир Путин

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