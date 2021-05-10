10 человек пострадали, один погиб в ДТП с автобусом и фурой под Пензой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием фуры и автобуса погиб один человек, еще десять пострадали, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Пензенской области.

По сообщению ведомства, фура въехала в пассажирский автобус на остановке, когда из него выходили люди. Один человек погиб на месте ДТП, еще десять пассажиров получили ранения.

В свою очередь Следственный комитет сообщает, что в аварии погибла несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения и пострадали восемь человек 1990-2004 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о семи пострадавших при столкновении фуры с автобусом в Бессоновском районе Пензенской области.