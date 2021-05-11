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Вылетевший на тротуар автомобиль в Екатеринбурге сбил шесть человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате вылета автомобиля на тротуар в Екатеринбурге во вторник, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Пять госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних мальчиков", - добавил собеседник агентства.

Горелых уточнил, что детей забрали с места ДТП с предварительными диагнозами "ушибы" и "сотрясение головного мозга" и доставили в детскую городскую больницу N9. В момент аварии рядом с мальчиками находились их бабушка с дедушкой. Женщина получила незначительные травмы, ей госпитализация не потребовалась, мужчина не пострадал.

В больницу, кроме детей, также доставлены 33-летний мужчина, 34-летняя женщина и 80-летняя женщина. Пожилая женщина, по данным руководителя пресс-службы областного главка, получила самые тяжелые травмы, врачи одной из городских больниц борются за ее жизнь.

Горелых также отметил, что предполагаемый виновник автоаварии получил права чуть более года назад и уже 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Как сообщалось, вечером во вторник в центре Екатеринбурга, по данным ГИБДД РФ, водитель автомобиля Seat Leon выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, после чего Seat выехал на тротуар и наехал на семерых пешеходов, в результате те получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным пресс-службы облпрокуратуры, среди пострадавших - братья семи и десяти лет.

Водители обоих авто были трезвы.

Екатеринбург Валерий Горелых

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