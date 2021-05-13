АСВ исключило Хотина из списка ответчиков по иску на 210,5 млрд рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа к структурам бывшего бенефициара банка "Югры" на 210,5 млрд рублей, самого бизнесмена в числе ответчиков нет, свидетельствуют материалы суда.

Заявление было подано 12 мая и пока не принято к производству.

В числе ответчиков в иске фигурируют нефтяные компании "Дулисьма", "Русь-Ойл", "Каюм Нефть", "Хортица" и еще ряд других активов, связанных с Хотиным.

Иск на аналогичную сумму АСВ подавало в апреле в Арбитражный суд Москвы, однако тогда кроме компаний, связанных с Хотиным, фигурировал и сам бизнесмен. В мае столичный арбитраж вернул иск агентству.

Банк России ввел временную администрацию в банк "Югра", основным собственником которого был Хотин, и мораторий на удовлетворение требований кредиторов 10 июля 2017 года. 28 июля 2017 года "Югра" лишилась лицензии.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания "Югры" банкротом ее активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил под домашний арест Хотина, бывших председателя правления Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.