АСВ попросило взыскать с бывших руководителей банка "Югра" еще 3 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 20 июля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о солидарном взыскании с 11 бывших руководителей банка "Югра", а также ООО "Хортица" и АО "Комплексные инвестиции" 3,4 млрд рублей убытков.

Как следует из определения суда, размещенного на его сайте, среди ответчиков совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент Алексей Нефедов.

Заявление АСВ оставлено без движения до 23 августа, поскольку к нему не приложили доказательства того, что двоим из ответчиков были направлены необходимые по закону документы.

Если доказательства не поступят в суд в этот срок, суд вернет заявление АСВ.

АСВ подает в суд большое количество исков о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров "Югры". К участию в рассмотрении всех заявлений суд привлек Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк "Югра" банкротом, открыл в его отношении конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину меру пресечения на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Аналогичные решение суд принял в отношении двоих других фигурантов дела - Шиляева и Нефедова.

Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вернул Хотина под домашний арест, а в январе условия домашнего ареста были смягчены.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма превысила 20 млрд рублей.