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Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

"Аэрофлот" отменил рейс 14 мая в Тель-Авив

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Росавиация выпустила рекомендации российским авиакомпаниям о безопасности полетов на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

В частности, перевозчикам посоветовали выбирать наиболее безопасные (альтернативные) маршруты и режимы полетов, гарантирующие безопасное выполнение международных воздушных перевозок.

Еще одна из рекомендаций - обеспечить "постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов".

Росавиация также советует "предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации".

Агентство продолжает следить за развитием ситуации и при необходимости подготовит новые рекомендации российским компаниям.

Израиль и группировка ХАМАС с 10 мая активизировали обмен ракетными и авиа-ударами. Аэропорт Тель-Авива вечером 11 мая прекратил работу из соображений безопасности.

13 мая стало известно, что Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно.

В этот же день "Аэрофлот" сообщил, что из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион будет отменен рейс Москва - Тель-Авив, запланированный на 14 мая.

С начала обострения по Израилю были выпущены сотни ракет и снарядов, система ПВО "Железный купол" со всеми не справаляется, есть жертвы среди мирного населения и пострадавшие. Армия обороны Израиля наносит ответные удары по объектам ХАМАСа, ракетным установкам и по представителям военизированного крыла группировки. Израильские военные говорят, что к немедленному перемирию не готовы, и готовят план сухопутной операции в Газе.

Израиль ПНА Росавиация Аэрофлот Газа ХАМАС

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