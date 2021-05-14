Госдеп призвал американцев пересмотреть поездки в Израиль и сектор Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США повысил со второго до третьего уровень опасности для поездок в Израиль и сектор Газа и рекомендовал американцам "пересмотреть поездки" на фоне авиаударов по этим территориям.

"Консультативная служба по вопросам поездок в Израиль, на Западный берег и в сектор Газа рекомендует гражданам США пересмотреть поездки в Израиль из-за вооруженного конфликта и гражданских беспорядков. (...) Не выезжайте на Западный берег из-за COVID-19, ограничений на поездки и карантинных процедур, введенных палестинской администрацией. Не следует отправляться в Газу из-за COVID-19, терроризма, гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов", - следует из сообщения.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной в последние несколько дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля по объектам в Палестине. По имеющимся данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.