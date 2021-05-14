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Госдеп призвал американцев пересмотреть поездки в Израиль и сектор Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США повысил со второго до третьего уровень опасности для поездок в Израиль и сектор Газа и рекомендовал американцам "пересмотреть поездки" на фоне авиаударов по этим территориям.

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"Консультативная служба по вопросам поездок в Израиль, на Западный берег и в сектор Газа рекомендует гражданам США пересмотреть поездки в Израиль из-за вооруженного конфликта и гражданских беспорядков. (...) Не выезжайте на Западный берег из-за COVID-19, ограничений на поездки и карантинных процедур, введенных палестинской администрацией. Не следует отправляться в Газу из-за COVID-19, терроризма, гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов", - следует из сообщения.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной в последние несколько дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля по объектам в Палестине. По имеющимся данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
США Израиль Сектор Газа

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