Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Израиль заявил, что не готов прекратить огонь с палестинцами до 15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля заявили, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Об этом представители израильского правительства сообщили в Тель-Авиве египетской делегации сотрудников органов безопасности, которая выступает посредником в урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами.

Египетская делегация прибыла в Тель-Авив ранее в четверг.

Накануне телеканал сообщал, что Каир, как ожидается, отправит две делегации сотрудников служб безопасности – одну в Тель-Авив и вторую в сектор Газа. Целью визита является нормализация обстановки между Израилем и движением ХАМАС.

В миреХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударамиЧитать подробнее

В сообщении говорилось, что Египет обратился к обеим сторонам с просьбой прекратить огонь, чтобы он смог приступить к посредническим усилиям.

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

С начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали. Жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Об этом сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС Египет

Новости по теме

Новости

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
Пандемия коронавируса

Мальдивы зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 обманывает иммунитет пациентов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');