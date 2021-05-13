Израиль заявил, что не готов прекратить огонь с палестинцами до 15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля заявили, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Об этом представители израильского правительства сообщили в Тель-Авиве египетской делегации сотрудников органов безопасности, которая выступает посредником в урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами.

Египетская делегация прибыла в Тель-Авив ранее в четверг.

Накануне телеканал сообщал, что Каир, как ожидается, отправит две делегации сотрудников служб безопасности – одну в Тель-Авив и вторую в сектор Газа. Целью визита является нормализация обстановки между Израилем и движением ХАМАС.

В сообщении говорилось, что Египет обратился к обеим сторонам с просьбой прекратить огонь, чтобы он смог приступить к посредническим усилиям.

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

С начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали. Жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Об этом сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.