Аэропорт Тель-Авива остановил авиасообщение из-за ракетных обстрелов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Во вторник в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги прозвучали и в районе аэропорта.

Ранее боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива.

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.