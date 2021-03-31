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В РФ расширили возможности получения максимальных пособий по безработице

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Уточняется, что максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное - 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Новые правила позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Как отметили в сообщении, в первую очередь поправки коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Кроме того, как отметили в сообщении, новые правила защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.

Также изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы, так как в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки. После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.

В марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

РФ

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