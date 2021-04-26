Регистрируемая безработица в Петербурге в шесть раз выше доковидной

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге сейчас зарегистрированная безработица составляет 2,9%, то в два раза ниже, чем в среднем по России, сообщил на совещании с чиновниками горадминистрации губернатор Александр Беглов. Его цитирует пресс-служба Смольного. В течение нескольких месяцев до пандемии регистрируемая безработица в регионе составляла около 0,5%.

Губернатор сообщил, что с октября 2020 года число безработных в городе сократилось почти в 2,5 раза - до 45 тысяч человек. Общий уровень занятости 65,7% - один из самых высоких в стране.

"Социальными выплатами были обеспечены почти 180 тысяч безработных граждан. Из числа обратившихся в Службу занятости почти 74,8 тысяч граждан нашли новую работу. Услуги по регистрации безработных граждан были переведены в онлайн формат. Все пособия выплачивались вовремя", - отметил Беглов.

В августе 2020 года городские власти объяснили резкий рост регистрируемой безработицы тем, что официально не трудоустроенные жители встали на биржу труда, чтобы получить материальную поддержку от государства.