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"Ак Барс" спишет кредиты семьям погибших и пострадавших в школе в Казани

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Контролируемый Татарстаном банк "Ак Барс" спишет кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани, сообщила в четверг пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

В частности, банк обнулит им ипотеку и выданные потребительские кредиты. Предправления банка Зуфар Гараев доложил Минниханову, что "Ак Барс" продолжает изучать свою базу данных, сводя со списком погибших и пострадавших.

Другие банки в Татарстане сейчас подключаются к работе по списанию кредитов.

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2021 года занял 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

1 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где учился раньше. Погибли девять человек, госпитализация потребовалась еще 23.

Власти Татарстана уже выделили по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей - серьезно пострадавшим и по 200 тысяч рублей - получившим легкий вред здоровью.

13 мая Минниханов доложил президенту Владимиру Путину, что семьи шестерых погибших и шести тяжело раненных уже получили эти выплаты. Он добавил, что с семьями ежедневно встречаются чиновники и сам он планирует лично встретиться с этими людьми. Летом педагогам и школьникам организуют полный отдых, добавил он. Кроме того, по его словам, уже больше 20 млн рублей пожертвований поступило на благотворительный счет, открытый по инициативе "Красного креста" в пользу пострадавших.

Путин попросил Минниханова "посмотреть на эти вопросы пошире" и помочь семьям решить социальные, жилищные и другие проблемы, поработать с каждой семьей, а затем доложить о возможных дополнительных предложениях по помощи им.

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Татарстан Ак Барс Рустам Минниханов Казань Зуфар Гараев Владимир Путин Ильназ Галявиев Красный Крест

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