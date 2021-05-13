Путин поручил наградить учителей, спасавших детей из казанской школы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин высоко оценил действия сотрудников и учителей гимназии в Казани, подвергшейся нападению, и заявил, что они заслуживают государственных наград.

На совещании с членами правительства РФ российский лидер подчеркнул, что преподаватели спасали всех детей, как родных. Он попросил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.

Путин напомнил, что учителя и сотрудники гимназии закрывали детей собой. "Так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - сказал Путин.

"Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы, были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников, затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - заявил Путин.

11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Молодого человека арестовали. Он признал вину.