В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Прощание с погибшей учительницей Эльвирой Игнатьевой Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Все погибшие при нападении на школу №175 в Казани похоронены в среду, сообщила журналистам представитель президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Все девять похоронены", - сказала она.

Отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.