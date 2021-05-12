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В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе
Прощание с погибшей учительницей Эльвирой Игнатьевой
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Все погибшие при нападении на школу №175 в Казани похоронены в среду, сообщила журналистам представитель президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Все девять похоронены", - сказала она.

Отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Татарстан Казань

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