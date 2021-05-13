Большинство учеников казанской гимназии после стрельбы будет учиться дистанционно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ученики выпускных классов казанской гимназии N175, где в результате стрельбы погибли девять человек, вернутся к учебе 17 мая в другой школе, остальные дети будут учиться дистанционно, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе мэрии Казани.

"К занятиям в школе N174 в понедельник приступят ученики 9-х и 11-х классов, поскольку они выпускные. Учащиеся 1-8-х и 10-х классов с понедельника будут учиться дистанционно", - уточнили в пресс-службе.

В телеграм-канале мэрии Казани сообщается, что преподавать у детей будут их прежние педагоги, они помогут им в первое время адаптироваться к изменившимся условиям. "Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, дети из гимназии N175 в школе N174 будут учиться вместе, классы не будут перемешивать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия для учащихся школы N175 начнутся с понедельника, 17 мая, а не с пятницы, как в других школах, чтобы у детей было время подготовиться.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.

Галявиева арестовали, ему предъявлено обвинение в убийстве.