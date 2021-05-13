Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Позиция Минздрава в настоящее время препятствует принятию закона о праве Росгвардии проверять достоверность медсправок при выдаче разрешений на оружие, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Уже несколько лет из-за сопротивления Минздрава мы не можем "пробить" закон, дающий право сотрудникам Росгвардии проверять медсправки, которые приносят кандидаты на получение оружия", - написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что "по мнению Минздрава, это - нарушение врачебной тайны".

"То, что в результате любой псих, стоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, может принести фальшивую справку и получить оружие, Минздрав не волнует", - написал Хинштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал полностью исключить возможность покупки медсправок лицами, пытающимися получить лицензию на оружие

"Ситуация, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", - сказал глава государства.

В свою очередь директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что необходимо перестать выдавать в частных медицинских учреждениях медсправки для владения оружием.

Обсуждение вопросов, связанных с владением оружием, активно возобновилось после трагедии в Казани. 11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.