Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Ранее депутат Госдумы Хинштейн обвинил Минздрав в отказе предоставить Росгвардии доступ для проверки медсправок на оружие

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России намерен предоставить Росгвардии доступ для проверки достоверности медицинских справок, разрешающих владеть оружием.

"Минздравом России подготовлены предложения по надлежащей организации информационного обмена и требуемых для этого корректировках законодательства", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава.

Там отметили, что министерство совместно с Росгвардией ведет работу на площадке межфракционной рабочей группы Госдумы по доработке проекта федерального закона № 760345-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии".

"В частности, проектом федерального закона предусмотрена организация нового межведомственного информационного взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (Минздрав России - Росгвардия) в части обмена сведениями о владельцах оружия и об оформленных медицинских заключениях по результатам проведенных медицинских освидетельствований", - сказали в Минздраве.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что позиция Минздрава препятствует принятию закона о праве Росгвардии проверять достоверность медсправок при выдаче разрешений на оружие.

"Уже несколько лет из-за сопротивления Минздрава мы не можем "пробить" закон, дающий право сотрудникам Росгвардии проверять медсправки, которые приносят кандидаты на получение оружия", - написал Хинштейн в телеграмм-канале.

Он отметил, что Минздрав считает это нарушением врачебной тайны.

По словам депутата, в результате "любой псих, стоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, может принести фальшивую справку и получить оружие".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин потребовал полностью исключить возможность покупки медсправок лицами, пытающимися получить лицензию на оружие.